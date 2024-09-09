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Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu Başladı

Adana 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:24
Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu Başladı

Adana'da Mozaik Sanatına Dair Önemli Bir Etkinlik

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, sanatseverlerle buluştu. Sempozyum, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

"Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" Teması

Bu yılki etkinlik, usta yazar Orhan Kemal'e ithaf edilerek "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" teması altında gerçekleştirilmektedir. Sempozyum, Adana'daki Mutfak Müzesi'nde düzenlenmektedir.

Uluslararası Katılım ve Sanat Yönetimi

Etkinliğe, İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi sanat yönetmenliği yaparken, 9 farklı ülkeden toplam 13 sanatçı katılmaktadir. Katılımcılar, mozaik sanatının inceliklerini paylaşmakta ve yeni eserler üretmektedir.

Sergi Detayları

Mozaik sanatçılarının tamamlayacağı eserler, 21 Eylül tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenecek. Sanatseverler, bu eşsiz eserleri görme fırsatı bulacaklar.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı....

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.

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