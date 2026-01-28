Adana'da İnci Makal'a Kaçak İnşaat İddiası: Dubleks Mühürlendi, Risk Raporu

Adana'da Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı İnci Makal'a kaçak inşaat iddiası

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Adana Konakları Sitesi'nde oturan bir doktorun başvurusu üzerine yapılan incelemede, Seyhan Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal'ın dubleks evinde izinsiz tadilat yaptığı ve evinin bitişiğine kaçak inşaat başlattığı tespit edildi.

Başvuru ve iddialar

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Adana Konakları Sitesi'nde yaşayan doktor, geçtiğimiz yıl şubat ayında Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne başvurarak, 5 numaralı ikiz dubleks dairede oturan komşunun herhangi bir proje onayı ve ruhsat almadan binanın büyük bölümünü yıktığını ve site ortak alanını da kapsayacak şekilde binaya bitişik 4 katlı yapı inşaatına başladığını bildirdi.

Belediye incelemesi ve tutanak

Çukurova Belediyesi teknik ekiplerinin yaptığı yerinde inceleme sonrası hazırlanan 3 Mart 2025 tarihli raporda, tadilatın yapının statiğini bozacak nitelikte olduğu; mevcut binanın bitişiğinde yaklaşık 12x6 metre ebatlarında betonarme temel atıldığı ve kolon filizlerinin bırakıldığı tespit edildi. Raporda işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında ruhsata aykırı olduğu belirtilerek yapı tatil zaptı düzenlendi ve inşaat mühürlendi.

Resmi tebligat ve süreci

Belediye tebligatında inşaatın 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirilmemesi halinde yıkılacağı; yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edileceği; İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereği para cezası uygulanacağı ve TCK 184. madde kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü incelemesi

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı İnci Makal, binanın depreme dayanıksız olduğunu belirterek Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük incelemesini tamamlayıp 28 Kasım 2025'te yapıyı 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak değerlendirdi ve yıkım kararı verdi. İtiraz üzerine üniversite ve bakanlık temsilcilerinden oluşan teknik heyetin yaptığı incelemede risk tespiti kesinleşti. Tarafların karşılıklı şikâyetleri nedeniyle konu mahkemeye taşındı.

Başkan yardımcısının açıklaması

İnci Makal yazılı açıklamasında haberleri 'eksik ve yönlendirici' olarak niteledi. Makal, söz konusu yapının 1998 yılında belediye iştiraki tarafından inşa edildiğini; 6 Şubat depremleri sonrası yapılan teknik incelemelerde ciddi taşıyıcı sistem sorunları tespit edildiğini ve yapılan müdahalelerin 'geçici, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik, koruyucu ve önleyici' olduğunu belirtti. Makal, 'Herhangi bir izinsiz yapılaşma ya da yeni inşai faaliyetin söz konusu değildir' ifadelerini kullanarak yetkili, kişisel itibar ve aile güvenliğini hedef alan yayınlar hakkında hukuki ve cezai haklarının saklı tutulduğunu bildirdi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Site sakinlerinden Selver Çaykara, 'Bir belediye başkan yardımcısı bunu yaparsa herkes yapar. Onların örnek olması lazım' diyerek tepki gösterdi. Nursel Çaykara, 'Gerçekten her şeyimiz öyle. Bir belediye başkan yardımcısı bunu yaparsa başka vatandaşlar neler yapmaz. Hiç kimse işini doğru yapmıyor' sözleriyle serzenişte bulundu. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise 'Kim mühürlediyse iyi yapmış. Her şeyin kanuna uygun olması lazım' dedi.

Son durum

Belediye raporları, risk tespiti ve tarafların karşılıklı şikâyetleri nedeniyle süreç yargıya taşındı; konu hâlen mahkeme aşamasında.

