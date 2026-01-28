Kütahya Valisi Musa Işın’dan Eskişehir Ziyareti: Bölgesel İş Birliği ve Ortak Projeler Görüşüldü

Kütahya Valisi Musa Işın’dan Eskişehir Ziyareti

Bölgesel iş birliği imkânları ve ortak projeler masaya yatırıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ilin iş birliği potansiyeli ve yürütülebilecek ortak girişimler değerlendirildi.

Ziyarette Eskişehir Valiliği Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçtiği belirtilirken, görüşmede iki il arasında yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği, bölgesel iş birliği imkânları ve ortak projeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Eskişehir Valisi Sayın Dr. Erdinç Yılmaz, nazik ziyaretleri nedeniyle Vali Musa Işın'a teşekkür etti.

Vali Musa Işın ise misafirperverliklerinden dolayı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

