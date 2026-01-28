Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Öğrenciler ve aileler, 2025'te 5 milyon ziyaretçi ağırlayan parka akın etti

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

2025 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan, 350 türden 10 bin canlının bulunduğu ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ilden ziyaretçi ağırlayan park, yarıyıl tatilinde de ilk ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı.

Soğuk havaya rağmen parkı gezen öğrenciler ve aileleri, zürafa, aslan, kaplan, ayı, fil, zebra, şempanze, maymun ve ceylan gibi binlerce canlıyı yakından görme imkanı buluyor. Ziyaretçiler; Tropikal Koi Parkı, yırtıcı hayvanların yer aldığı bölüm, Şempanze Adası, yüzlerce balığın bulunduğu akvaryum ve Maymun Evini gezerek belgesellerde gördükleri canlıları canlı canlı görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Filmlerde ve belgesellerde gördükleri hayvanları canlı olarak görme fırsatı bulan çocuklar, hayvanların fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

İrem Bakır: "Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmeye geldim. burası çok güzel ve birçok hayvan çeşidi var. Hepsi birbirinden güzel ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayvan belgesellerini izlerken hep Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmek istedim. Yarıyıl tatilinden dolayı buraya geldik ve belgesellerde gördüğüm hayvanları burada yakından görme fırsatı buldum"

Tuncay Duman: "Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Hayvanları bu kadar yakından görmek çok güzel ve özellikle maymun ile yılanları yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çok güzel hayvanlar var. Yarıyıl tatili benim için çok güzel ve eğlenceli geçti. Ailemle birlikte Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesine geldiğim için çok sevindim"

İbrahim Aksoy: "Gaziantep’e ve hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarla birlikte hayvanat bahçesini gezmek istedik. Çok muazzam ve güzel bir park yapmışlar. Türkiye’deki herkesin hayvanat bahçesini görmesini tavsiye ederim. Buraya gelenlerin Türkiye’nin değişik yerlerine veya yurt dışına gitmelerine hiç gerek yok. Çünkü her türden hayvan burada var. Çocuklar da çok eğlendiler. Özellikle torunum bayağı eğlendi"

