Mersin Büyükşehir, İklim Değişikliği Deneyimlerini TBB'de Paylaştı

Mersin Büyükşehir, TBB toplantısında iklim eylemlerini aktardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen toplantıda kentte yürüttüğü iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Toplantı, TBB Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şengül Altan Arslan ile Feridun Ulutaş koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı temsilcileri yer aldı; İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdür Vekili Dr. Sinan Can kentin eylem, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

Paylaşılan çalışmalar ve ana temalar

Toplantıda, sürdürülebilirlik, iklim uyumu ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine yönelik yürütülen çalışmalar ile izleme-değerlendirme raporu lansmanı ve Yeşil Şehir Eylem Planı başlıkları geniş biçimde ele alındı. Mersin’in YİDEP ve SECAP hazırlık süreçleri ile kentte uygulanan iyi uygulama örnekleri detaylandırıldı.

Sunumlarda, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlık süreçleri, veri altyapısı, izleme-değerlendirme yaklaşımı ve paydaş katılımına dayalı çalışma modeli öne çıktı. Ayrıca kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörle kurulan iş birliklerinin iklim eylemlerinin uygulanabilirliğini artırdığı vurgulandı.

SECAP izleme ve değerlendirmesinde öncü rol

Mersin, SECAP İzleme ve Değerlendirme Süreci sunumunu TBB koordinasyonunda yapan belediyeler arasında yer aldı. Sunumda kullanılan metodoloji ve mevcut ilerleme durumu paylaşıldı; ardından İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı büyükşehirlerin görüş ve önerileri alındı.

Bu karşılıklı deneyim paylaşımı, Mersin’in izleme sürecine gelen geri bildirimlerin rapora yansıtılmasına ve sürecin ulusal ölçekte iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine katkı sundu.

Mersin’in öncü konumu ve geleceğe dönük adımlar

Toplantı, İklim Kanunu ile zorunlu hale gelen Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları (YİDEP) sürecine katkı sağlamayı amaçlarken, büyükşehirler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren bir platform işlevi gördü. Yapılan sunum ve paylaşımlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye genelinde yerel yönetimler arasında iklim eyleminde öncü ve yol gösterici bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı çalışmalarının, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle kararlı adımlarla devam ettiği ifade edildi.

