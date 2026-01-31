Tokat’ta Yola Düşen Kaya Otomobillerle Güvenli Alana Çekildi

Tokat’ta Sazak köyü yoluna düşen büyük kaya, Gültekin Akça ve arkadaşlarının otomobille çekmesiyle yol kenarına taşındı; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:22
Olayın Detayları

Tokat’ta seyir halindeyken yola düşen kaya parçası, vatandaşların dikkati ve duyarlı davranışı sayesinde tehlike oluşturmadan yol kenarına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Akça arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezdiği sırada Sazak köyü yolu üzerinde büyük bir kaya parçasının yola düştüğünü fark etti. Muhtemel bir kazayı önlemek isteyen Akça ve arkadaşı, önce kayayı yol kenarına itmeye çalıştı ancak kayanın ağırlığı nedeniyle başarılı olamadılar.

Ardından iki arkadaş, otomobilin çeki demirine halat bağlayarak kayayı araç yardımıyla yol kenarına çekti ve yolu trafiğe güvenli hale getirdi. Vatandaşların duyarlı davranışı muhtemel kazaların önüne geçti.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları