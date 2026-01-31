Tokat’ta Yola Düşen Kaya Otomobillerle Güvenli Alana Çekildi

Olayın Detayları

Tokat’ta seyir halindeyken yola düşen kaya parçası, vatandaşların dikkati ve duyarlı davranışı sayesinde tehlike oluşturmadan yol kenarına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Akça arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezdiği sırada Sazak köyü yolu üzerinde büyük bir kaya parçasının yola düştüğünü fark etti. Muhtemel bir kazayı önlemek isteyen Akça ve arkadaşı, önce kayayı yol kenarına itmeye çalıştı ancak kayanın ağırlığı nedeniyle başarılı olamadılar.

Ardından iki arkadaş, otomobilin çeki demirine halat bağlayarak kayayı araç yardımıyla yol kenarına çekti ve yolu trafiğe güvenli hale getirdi. Vatandaşların duyarlı davranışı muhtemel kazaların önüne geçti.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

