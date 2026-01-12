Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı — İhsaniye Beyaza Büründü

Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı başladı

Öğle saatlerinde etkili oldu

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı.

Yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta boş kaldı; vatandaşların Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları gözlendi.

Kent genelinde yağıştan en fazla nasibini alan yer ise İhsaniye ilçesi oldu. İlçede lapa lapa yağan kar sonrası çevre adeta beyaza büründü.

Meteorolojiden alınan verilere göre kent genelinde yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

