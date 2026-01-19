Eskişehir'de Klima Suyu Kaldırımı Buz Pistine Çevirdi
Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta yaya güvenliği tehlikede
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ozan Sokak üzerinde, bir binanın dış cephesine monte edilen klimanın tahliye borusundan sızan sular, dondurucu soğukların etkisiyle kaldırımda geniş bir buz tabakası oluşturdu.
Yoldan geçen vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sokak adeta bir buz pistine dönüştü. Her an düşme riskiyle karşı karşıya kalan yayalar olası yaralanmalarla karşılaşabiliyor.
Ayrıca klima ünitesinin hemen altında biriken dev buz kütleleri, yukarıdan kopma ihtimaliyle yayalar için hayati risk oluşturuyor. Bölgedeki buzlanma, yaya trafiğini olumsuz etkiliyor ve dikkat gerektiriyor.
