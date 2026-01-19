Eskişehir'de Klima Suyu Kaldırımı Buz Pistine Çevirdi

Eskişehir Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta klima tahliye suyunun donması kaldırımı buz pistine çevirdi; yayalar için düşme ve üstten düşen buz tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:21
Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta yaya güvenliği tehlikede

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ozan Sokak üzerinde, bir binanın dış cephesine monte edilen klimanın tahliye borusundan sızan sular, dondurucu soğukların etkisiyle kaldırımda geniş bir buz tabakası oluşturdu.

Yoldan geçen vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sokak adeta bir buz pistine dönüştü. Her an düşme riskiyle karşı karşıya kalan yayalar olası yaralanmalarla karşılaşabiliyor.

Ayrıca klima ünitesinin hemen altında biriken dev buz kütleleri, yukarıdan kopma ihtimaliyle yayalar için hayati risk oluşturuyor. Bölgedeki buzlanma, yaya trafiğini olumsuz etkiliyor ve dikkat gerektiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

