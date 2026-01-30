Adana'da Yağmur Göle Dönüştü: Baran Dudukanlı İmalathanede Kano Öğrendi

Adana Yeşiloba'da yağmur suları sanayi sitesini göle çevirdi; Baran Dudukanlı, imalathanede ürettikleri kanoyla sokakta kano kullanmayı öğrendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:10
Adana'da sokaklar göle döndü, çalışan imalathanede ürettiği kanoyla sokağa çıktı

Adana'da gece başlayan ve sabah saatlerinde kuvvetini artıran yağmur, ana arterler, caddeler ve ara sokakları sular altında bıraktı. Yeşiloba Mahallesindeki sanayi sitesi özellikle etkilendi; bölge halkı ve esnaf, yağmurun neden olduğu su birikintileriyle mücadele etti.

Baran Dudukanlı, çalıştığı fiber glas imalathanesinin önünde her yağmur sonrası tekrar eden bu manzarayı fırsata çevirerek, atölyede ürettikleri kanoyla sokağa açıldı. Dudukanlı, imalathaneden çıkardığı kanoyla suyla kaplı sokakta dolaşırken, yoldan geçen araçların kanoya yol vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocukluk hayalini suda gerçekleştirdi

Baran Dudukanlı yaşananları fırsata çevirdiğini söyleyerek, "Çocukluk hayalim kano sürmekti. Yağmurdan sonra yollar göle döndü, ben de hayalimi burada gerçekleştirdim. Kano sürmeyi bu sokakta öğrendim" dedi.

Esnafın tepkisi: Her yağmurda aynı sorun

Sanayi sitesi esnafından Kadir Dudukanlı ise yaşanan duruma tepki gösterdi: "Her yağmurdan sonra Metal Sanayi Sitesi bu hale geliyor. Yürümek imkânsız. Artık kanoyla gidip alışveriş yapıyoruz. Burası Nil Nehri'ne döndü. Her yağmurda Nuh Tufanı'nı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntüler, iş yerlerinin önünde biriken sular nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ve bölgedeki altyapı sorunlarının devam ettiğini gözler önüne serdi.

