Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele

Adana'da soğuk hava dalgası ile -10'a varan sıcaklık düşüşleri narenciye bahçelerinde zirai don nöbetine yol açtı; Kozan'da Âşık Veli İmir sazı ve türküsüyle destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:12
Soğuk hava Adana'yı etkiledi

Meteoroloji'nin uyardığı soğuk hava dalgası, Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da da etkili oldu. Pozantı, Feke, Aladağ gibi bazı ilçelerde sıcaklıklar -10'a kadar düşerken; Kozan, Karaisali, İmamoğlu ve Ceyhan'da termometreler -4'leri gördü.

Çiftçiler bahçelerde nöbette

Sıfırın altına düşen sıcaklıklar üzerine narenciye üreticileri bahçelerde zirai don nöbeti tutmaya başladı. Üreticiler, coğrafi işaret tescilli Kozan portakalı ve diğer narenciye ürünlerinin dona karşı korunması için bahçelerde ateş yaktı ve duman tabakası oluşturarak ürünleri korumaya çalıştı.

Kozan ilçesine bağlı Kamışoba Mahallesi'nde 20 dönüm narenciye bahçesinde yaklaşık 150 ton portakal üreten Nurican Diliçıkık, 2025 yılının yaz aylarında yaşanan zorluklara ve artan maliyetlere dikkat çekti. Diliçıkık, "2025 yılı bizler için çok zor bir yıldı. Yazın aşırı sıcaklardan bahçeyi korumaya çalıştık. Maliyetler çok yüksekti. Sulama suyunda büyük sıkıntılar yaşadık. Yazın narenciyeyi sıcaktan kurtardık, şimdi de dondan kurtarmaya çalışıyoruz. İstanbul’da limon 100 liraya giderken burada dalında 10 liradan alınıyordu. Portakalı bir yandan satmaya çalışıyor, bir yandan da korumaya çalışıyoruz. Bu yıl dalında 10-12 liradan alıcı buluyor" dedi.

Diliçıkık, eksi 4 derecede nöbet tuttuklarını ve "lastik ve saman balyası yakarak oluşturduğumuz duman tabakasıyla ürünleri dondan korumaya çalışıyoruz" diyerek, sabaha kadar nöbetin sürdüğünü belirtti.

Âşık Veli İmir'den sazlı destek

Zirai don nöbetine katılan Âşık Veli İmir, Çukurova portakalı için yazdığı şiiri sazıyla seslendirerek çiftçilere moral verdi. İmir, "Bahçede ateş yaktık, hava çok soğuk. Portakallar donmak üzere, biz de nöbet tutuyoruz. Ben de âşık olarak bu emek için bir türkü hazırladım, onu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Sazlı sözlü zirai don nöbeti, hem üreticilerin dayanışmasını hem de yöresel kültürün tarladaki karşılığını gösteren renkli görüntülere sahne oldu.

