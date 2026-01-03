DOLAR
Bitlis'te Kar Yağışı Kayak Tesislerinde Yoğunluk

Bitlis'te yoğun kar yağışı Erhan Onur Güler ve El Aman kayak pistlerini doldurdu; ziyaretçiler aileleriyle karın ve kayak keyfini yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:19
Hafta sonu akını: Pistler doldu taştı

Günlerdir beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Bitlis'te vatandaşlar soluğu kayak merkezlerinde aldı. Yoğun karla beyaza bürünen pistler, kayak ve snowboard tutkunlarıyla dolup taştı.

Erhan Onur Güler ve El Aman Kayak pistleri, hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler tarafından tercih edildi. Aileleri ve arkadaş gruplarıyla gelen Bitlisliler, hem spor yapmanın hem de karın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Özellikle çocuklar kızaklarla doyasıya eğlenirken, profesyonel sporcular da uygun kar kalınlığı sayesinde pistlerde uzun süre antrenman yaptılar. Sabahın erken saatlerinde gelenler, gün boyu hem eğlendi hem de kayak yapmanın keyfini sürdü.

Vatandaşlar, bölgenin merkeze en yakın kayak merkezlerinden biri olan Elaman Hanı kayak merkezine herkesi davet ederek, tesislerde eğlenmeye çağırdı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

