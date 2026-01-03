DOLAR
Eyüp Kahveci Kütahya'da Antika Mezatta Sanatseverlerle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentte düzenlenen antika mezatlarına katılarak eserleri inceledi ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:59
Mezat Buluşmaları Kapsamında

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentte antikacılık geleneğini yaşatan mezat buluşmalarına katılarak sanatsever vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında, Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün’ün ev sahipliğinde faaliyet gösteren Başkanın Yeri Antika ve Mezat Salonu ile Merkez Karaağaç köyü muhtarı Mehmet Erol’un işletmeciliğini yaptığı Kırık Plak Antika-Mezat-Müzayede Kafede düzenlenen mezatlara katılım sağlandı.

Eserler ve Katılım

Etkinliklerde sergilenen antika eserler ve koleksiyon ürünleri ilgiyle incelenirken, mezatlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Başkanın Mesajı

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, antikacılığın kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen esnaflara ve etkinliklere ilgi gösteren sanatsever vatandaşlara teşekkür etti.

