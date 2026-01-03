DOLAR
Balıkesir'de Başkan Akın'dan Ayakkabı Boyacısına Hızlı Destek

Başkan Ahmet Akın, 2026'de 'soğuktan korunabileceği bir yer' diyen emektar ayakkabı boyacısının talebini duydu ve belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:29
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026 yılında tek beklentisinin "soğuktan korunabileceği bir yer" olduğunu söyleyen emektar ayakkabı boyacısı vatandaşın sesini duydu. Akın'ın talimatı üzerine Büyükşehir ekipleri hemen harekete geçirildi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için süreç başlatıldı.

Başkan Akın'ın talimatı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin her bir sakininin sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına kavuşması için tüm imkânları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Akın, "Benim hemşerim soğukta üşürken ben ısınamam" diyerek ekiplerine gerekli talimatı verdi. Başkan, ilgili birimlere vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların bizzat takipçisi olunmasını bildirdi.

Ekipler yerinde inceleme yaptı

Başkan Akın’ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimler, vatandaşın bulunduğu noktaya giderek birebir görüşme gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında çalışmanın zorluğunu dile getiren vatandaşla yapılan görüşmede, daha sağlıklı ve insani şartlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kendisine iletildi. Ekipler, Başkan Akın’ın selamlarını ileterek talebin kısa sürede çözüme kavuşturulması adına çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Vatandaştan teşekkür

Kısa sürede gerçekleşen ziyaret ve çözüm odaklı yaklaşım karşısında duygulanan emekçi vatandaş, "Bu soğukta içimizi ısıtan bir haber aldım. Başkanımız Ahmet Akın’dan Allah razı olsun, bizi sahipsiz bırakmadı, sesimi duydu" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla kentte kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda talepler için 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi 7/24 hizmet veriyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

