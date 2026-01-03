Sarıkamış’ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Açıldı — 111. Yıldönümü

Sarıkamış’ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Açıldı

111. yıl anma etkinlikleri kapsamında "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla hazırlanan eserler sergilendi

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıldönümü münasebetiyle, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla hazırlanan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni, Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Sarıkamış Harekâtı’nda donarak şehit düşen Mehmetçiklerin anısına, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, kurum müdürleri ve yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Heykellerin yapımı için yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Hava sıcaklığının -22 dereceye kadar düştüğü bölgede, 7 heykeltıraş tarafından 7 gün süren çalışmayla heykeller tamamlandı. Heykelin üzerindeki Türk bayrağı protokol üyelerince kaldırılarak karanfiller bırakıldı.

Törenin ardından Bakan Özdemir Göktaş ve beraberindekiler, kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Türk Hava Kurumu ekiplerinin paramotor gösterisi ve açılan Türk bayrağıyla sona erdi.

SARIKAMIŞ'TA ŞEHİTLER ANISINA KARDAN HEYKELLER AÇILDI(KARS-İHA)