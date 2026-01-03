DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Sarıkamış’ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Açıldı — 111. Yıldönümü

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıldönümünde, "Bu Toprakta İzin Var" temalı kardan heykeller Sarıkamış Kayak Merkezi'nde törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:53
Sarıkamış’ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Açıldı — 111. Yıldönümü

Sarıkamış’ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Açıldı

111. yıl anma etkinlikleri kapsamında "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla hazırlanan eserler sergilendi

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıldönümü münasebetiyle, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla hazırlanan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni, Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Sarıkamış Harekâtı’nda donarak şehit düşen Mehmetçiklerin anısına, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yapıldı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, kurum müdürleri ve yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Heykellerin yapımı için yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Hava sıcaklığının -22 dereceye kadar düştüğü bölgede, 7 heykeltıraş tarafından 7 gün süren çalışmayla heykeller tamamlandı. Heykelin üzerindeki Türk bayrağı protokol üyelerince kaldırılarak karanfiller bırakıldı.

Törenin ardından Bakan Özdemir Göktaş ve beraberindekiler, kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Türk Hava Kurumu ekiplerinin paramotor gösterisi ve açılan Türk bayrağıyla sona erdi.

SARIKAMIŞ'TA ŞEHİTLER ANISINA KARDAN HEYKELLER AÇILDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ'TA ŞEHİTLER ANISINA KARDAN HEYKELLER AÇILDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ'TA ŞEHİTLER ANISINA KARDAN HEYKELLER AÇILDI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıkamış Şehitleri İçin JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi
2
Siirt'te Karla Mücadele 7/24: Ekipler Sahada
3
Burhaniye'de Soğukta Sığınan Baykuş Milli Parklar'a Teslim Edildi
4
Eyüp Kahveci Kütahya'da Antika Mezatta Sanatseverlerle Buluştu
5
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu
6
Kars'ta Dondurucu Ayaz: Termometreler eksi 28’i Gösterdi
7
Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm'ün Ölümü: Valilikten Açıklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları