Şiddetli lodos Tekirdağ'ı vurdu — Marmara sahilleri dalga altında

Sahil ve vatandaşlar

Tekirdağ’da beş gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos, sahil kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili aştı; yürüyüş yapanlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteorolojik verilere göre rüzgar zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşırken, dalgalar bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı. Zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu ve yetkililer halka tedbirli davranma çağrısı yaptı.

Balıkçılar ve limanlarda önlemler

Şiddetli lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Denize açılmayan balıkçılar teknelerini limanda bağlı tutarak olası olumsuzluklara karşı önlem aldı. Limanlarda halatlar kontrol edilirken, teknilerin zarar görmemesi için ek tedbirler uygulandı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, lodosun Marmara Bölgesi’nde etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşların sahil şeridinde bulunulmaması ve genel olarak dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

