Burhaniye'de Soğukta Sığınan Baykuş Milli Parklar'a Teslim Edildi

Burhaniye'de üç gündür süren aşırı soğuklarda termometreler -6'ya inerken, soğuktan etkilenen bir baykuş evin balkonuna sığınıp Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:01
Soğuk Hava ve Kurtarma Süreci

Burhaniye ilçesinde üç gündür süren aşırı soğuklar doğadaki canlıları olumsuz etkiledi. Termometreler -6'ya kadar düştü ve bu durum çevredeki yaban hayvanlarının yaşamını zorladı.

Soğuktan etkilenen bir baykuş, Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Orhan Elmas'ın evinin balkonuna sığındı. Durum fark edilmesinin ardından, hayvanın sağlığı ve doğal yaşam dengesinin korunması amacıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli gerekli hassasiyeti gösterdi.

Baykuş, daha sonra Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada:

Yaban hayatının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği adına kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, benzer durumlarda yetkili birimlere bilgi verilmesini önemle hatırlatıyoruz. Doğayı birlikte koruyalım. Siz de çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan bir yaban hayvanı gördüğünüzde, ilgili kurumlara haber vermeyi unutmayın

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları