Adana Feke Belediyesi'nden Kavurma ve Ayran İkramı

Soğuk hava ve kar altında pazar yerinde destek

Adana’nın Feke Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı sırasında pazarcılara ve vatandaşlara kavurma ve ayran ikramında bulundu.

Feke ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülürken, ilçe merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri pazar yerinde soğukta mesai yapan çalışanlar ile yolda olan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Pazarcılar ve vatandaşlara yapılan ikramlar kapsamında kavurma ve ayran dağıtıldı. Vatandaşlardan Ali Özen, yolların hızla açıldığını gördüklerini belirtti ve ikramlar için teşekkür etti.

Ekiplerin vatandaşlara yönelik desteklerinin sürdüğü bildirildi.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SOĞUK VE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KARLI YOLLARDA ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAVURMA VE AYRAN İKRAM EDİLDİ.