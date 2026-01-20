Eskişehir'de Sokak Hayvanlarına Örnek Destek: Battaniyeli ve Sıcak Su Torbalı Yuva

Mahalle sakinlerinden soğuk havaya karşı dayanışma

Eskişehir’de dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü günlerde, Şirintepe Mahallesi sakinleri sokak kedilerini korumak için harekete geçti. Tepebaşı ilçesi, Sarıtaş Sokak üzerinde vatandaşlar, kedilerin soğuktan etkilenmemesi amacıyla yol kenarına küçük yuvalar yerleştirdi.

Hazırlanan yuvaların içerisine mini yorganlar konulurken, yuvaların altına yerleştirilen sıcak su torbaları ile hayvanların ısınması sağlandı. Bu uygulama, sokak hayvanlarının soğukta korunmasına yönelik pratik ve etkili bir çözüm olarak dikkat çekti.

Termometrelerin sıfırın altına düştüğü kentte, yuvaların önüne bırakılan su kaplarının tamamen buz tuttuğu gözlemlendi. Mahalle sakinlerinin bu duyarlı girişimi, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Uygulama, soğuk havalarda sokak hayvanları için atılabilecek basit ama hayati adımları gösteren örnek bir dayanışma olarak öne çıktı.

