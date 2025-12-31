GTB Başkanlarından 2026 Yeni Yıl Mesajı: Barış, Huzur ve Kalkınma

Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı'dan ortak açıklama

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2026 yılı dolayısıyla ortak bir yeni yıl mesajı yayımladı.

Başkanlar mesajında, "Yeni bir yıla girerken, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe umut ve kararlılıkla bakıyoruz" diyerek, 2026 yılının başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barışın, huzurun ve insan onuruna yakışır bir yaşamın hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni ettiler.

Mesajda ayrıca, savaşların, acıların ve gözyaşlarının son bulduğu; kardeşliğin ve ortak insani değerlerin güç kazandığı bir dünya arzusu vurgulandı. GTB yöneticileri, güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye hedefi doğrultusunda üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gaziantep olarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmak adına üretim, emek ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini tekrar eden Tiryakioğlu ve Akıncı, sözlerini "Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadesiyle tamamladı.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI, YENİ YIL DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.