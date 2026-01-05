Diyarbakır’da 3 Ocak 2008 Terör Saldırısı Şehitleri Anıldı

Anma Töreni

Diyarbakır'da 18 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından dershanenin önünde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi için tören düzenlendi. Anma programı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törenin Ayrıntıları

Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de gerçekleşen ve 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya anısına yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dualar edildi. Kültür merkezindeki sahnede Türk bayrağı ile şehitlerin karanfillerle süslenen fotoğrafları yer aldı.

Vali Murat Zorluoğlu'nun Mesajı

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, dershanenin önündeki saldırıda şehit düşenleri andıklarını ve saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Zorluoğlu, Diyarbakır'ın son 40 yıldır terör olaylarını yaşadığını, 3 Ocak 2008'de yaşananların halkın ve milletin hafızasında ayrı bir iz bıraktığını vurguladı. Konuşmasında gençlerin hayatlarının baharında hedeflerine ulaşamadan şehit düştüğünü, saldırının toplumda yoğun bir nefretle karşılandığını ve saldırıyı gerçekleştiren örgütün sorumluluğu uzun süre üstlenmediğini ifade etti.

Vali Zorluoğlu, terörle mücadelenin ağır bedelleri olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti: terörden en çok kâr sağlayanların terör baronları ve ülkenin gerilemesini isteyen dış aktörler olduğuna, son 40 yılda 50 binden fazla vatandaşın şehit düştüğüne ve binlerce gazinin bulunduğuna değindi. Ayrıca bu mücadele sırasında harcanan kaynağın yaklaşık en az 2 trilyon dolar civarında olduğunu söyledi. Zorluoğlu, şehit yakınlarına sabır dileyerek şehitleri unutmayacaklarını vurguladı.

Aile Temsilcisi Oya Eronat

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, anma programında kaybettikleri canları unutmadıklarını söyledi. Eronat, 'Adı ister PKK, ister DEAŞ, ister YPG olsun, hiç fark etmez' diyerek bu örgütlerin emperyalist güçlerin maşası olduğuna ve bölgedeki enerji, petrol ve tarım zenginlikleri sürdükçe dış müdahalelere dayanan böl ve yok et stratejilerinin devam edeceğini belirtti. Önemli olanın akıl kullanarak bu tuzaklara düşmemek ve oyunları bozmak olduğunu ifade etti.

Katılımcılar

Anma törenine şehit yakınları ile birlikte 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kaymakamlar, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

