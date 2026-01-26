Koyulhisar’da Kardan Kız Kulesi’nin Ardından Sivas Valiliği de Köye Taşındı

Koyulhisar Kızılelma köyünde Adem Soylu ve çocuklar, Kardan Kız Kulesi'nin ardından tarihi Sivas Valiliği binasının kardan maketini yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:49
Kızılelma köyünde çocuklar için yapılan kardan çalışmalar ilgi çekiyor

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde Adem Soylu, Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi

İlk çalışma sonrası Vali Yılmaz Şimşek, Adem Soylu ve çocukları makamında kabul etmiş; ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çocukları İstanbul’da ağırlayarak gerçek Kız Kulesi’ni görme imkanı sağlamıştı.

Vali Şimşek’in ağırlaması sırasında Soylu, köyde ayrıca valilik binasının maketini yapma sözü verdi. Aynı ekip sözünü tutarak bu kez köy meydanında tarihi Sivas Valiliği Binasının kardan maketini inşa etti.

Soylu ve çocuklar, maketin önünde ve üstünde verdikleri görüntülerle projenin tamamlandığını duyurdu; Vali Yılmaz Şimşeki köylerine davet ederek sözlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

