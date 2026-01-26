Koyulhisar’da Kardan Kız Kulesi’nin Ardından Sivas Valiliği de Köye Taşındı
Kızılelma köyünde çocuklar için yapılan kardan çalışmalar ilgi çekiyor
Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde Adem Soylu, Üsküdar açıklarındaki Kız Kulesi İlk çalışma sonrası Vali Yılmaz Şimşek, Adem Soylu ve çocukları makamında kabul etmiş; ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çocukları İstanbul’da ağırlayarak gerçek Kız Kulesi’ni görme imkanı sağlamıştı. Vali Şimşek’in ağırlaması sırasında Soylu, köyde ayrıca valilik binasının maketini yapma sözü verdi. Aynı ekip sözünü tutarak bu kez köy meydanında tarihi Sivas Valiliği Binasının kardan maketini inşa etti. Soylu ve çocuklar, maketin önünde ve üstünde verdikleri görüntülerle projenin tamamlandığını duyurdu; Vali Yılmaz Şimşeki köylerine davet ederek sözlerini yerine getirdiklerini belirtti. 'Kardan Kız Kulesi'nin ardından şimdi de tarihi valilik binasını köylerine taşıdılar
İlk çalışma sonrası Vali Yılmaz Şimşek, Adem Soylu ve çocukları makamında kabul etmiş; ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çocukları İstanbul’da ağırlayarak gerçek Kız Kulesi’ni görme imkanı sağlamıştı.
Vali Şimşek’in ağırlaması sırasında Soylu, köyde ayrıca valilik binasının maketini yapma sözü verdi. Aynı ekip sözünü tutarak bu kez köy meydanında tarihi Sivas Valiliği Binasının kardan maketini inşa etti.
Soylu ve çocuklar, maketin önünde ve üstünde verdikleri görüntülerle projenin tamamlandığını duyurdu; Vali Yılmaz Şimşeki köylerine davet ederek sözlerini yerine getirdiklerini belirtti.
'Kardan Kız Kulesi'nin ardından şimdi de tarihi valilik binasını köylerine taşıdılar