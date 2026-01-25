Adana'nın 66 Yıllık Berberi Remzi Arkın: 80 Yaşında Hâlâ Makas Elinde

Adana'nın 66 Yıllık Berberi Remzi Arkın

Adana'da 14 yaşında berber çırağı olarak eline ilk kez makası alan Remzi Arkın, aradan geçen 66 yıl boyunca mesleğinden kopmadı.

Bugün 80 yaşında olan Arkın, aynı dükkânda çıraklık, kalfalık, ustalık ve ortaklık dönemlerini yaşadı. Tuz Hanı’nın önündeki o berber salonundan başladığı serüveni, tam 66 yıldır aynı adreste sürüyor.

"Mesleğimden çok memnunum, mutlu bir hayatım oldu" diyen Arkın, meslek yaşamı boyunca birçok tanınmış isimle de çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Valilere, emniyet müdürlerine makamlarında özel olarak tıraş yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Mesleğimi hâlâ yapmak istiyorum ve aktif olarak çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Usta Berberin Mesleki İlkeleri

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan usta berber, mesleğin inceliklerine dikkat çekti: "Sağlığım yerinde, çalışmaktan zevk alıyorum. Şartlar eskisine göre daha iyi. Ama bu işte müşteriyle ilgilenmek çok önemli. Yeniliklere ayak uyduracaksın, dükkânın ve kullandığın ekipmanlar temiz olacak. Günün şartlarına göre makineyi, jileti kullanacaksın. Temizlik ve müşteriye ihtimam her şeyin başı" diye konuştu.

Yarım asrı aşkın süredir binlerce kişiyi tıraş eden Remzi Arkın, mesleğine olan bağlılığı ve çalışma azmiyle genç ustalara örnek olmaya devam ediyor.

ADANA'DA 14 YAŞINDA BERBER ÇIRAĞI OLARAK ELİNE İLK KEZ MAKASI ALAN REMZİ ARKIN, ARADAN GEÇEN 66 YILA RAĞMEN MESLEĞİNDEN KOPMADI