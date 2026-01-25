Adana'nın 66 Yıllık Berberi Remzi Arkın: 80 Yaşında Hâlâ Makas Elinde

Adana'da 14 yaşında başlayan Remzi Arkın, 66 yıldır aynı dükkânda berberlik yapıyor; 80 yaşında hâlâ aktif, mesleğine örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:35
Adana'nın 66 Yıllık Berberi Remzi Arkın: 80 Yaşında Hâlâ Makas Elinde

Adana'nın 66 Yıllık Berberi Remzi Arkın

Adana'da 14 yaşında berber çırağı olarak eline ilk kez makası alan Remzi Arkın, aradan geçen 66 yıl boyunca mesleğinden kopmadı.

Bugün 80 yaşında olan Arkın, aynı dükkânda çıraklık, kalfalık, ustalık ve ortaklık dönemlerini yaşadı. Tuz Hanı’nın önündeki o berber salonundan başladığı serüveni, tam 66 yıldır aynı adreste sürüyor.

"Mesleğimden çok memnunum, mutlu bir hayatım oldu" diyen Arkın, meslek yaşamı boyunca birçok tanınmış isimle de çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Valilere, emniyet müdürlerine makamlarında özel olarak tıraş yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Mesleğimi hâlâ yapmak istiyorum ve aktif olarak çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Usta Berberin Mesleki İlkeleri

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan usta berber, mesleğin inceliklerine dikkat çekti: "Sağlığım yerinde, çalışmaktan zevk alıyorum. Şartlar eskisine göre daha iyi. Ama bu işte müşteriyle ilgilenmek çok önemli. Yeniliklere ayak uyduracaksın, dükkânın ve kullandığın ekipmanlar temiz olacak. Günün şartlarına göre makineyi, jileti kullanacaksın. Temizlik ve müşteriye ihtimam her şeyin başı" diye konuştu.

Yarım asrı aşkın süredir binlerce kişiyi tıraş eden Remzi Arkın, mesleğine olan bağlılığı ve çalışma azmiyle genç ustalara örnek olmaya devam ediyor.

ADANA'DA 14 YAŞINDA BERBER ÇIRAĞI OLARAK ELİNE İLK KEZ MAKASI ALAN REMZİ ARKIN, ARADAN GEÇEN 66...

ADANA'DA 14 YAŞINDA BERBER ÇIRAĞI OLARAK ELİNE İLK KEZ MAKASI ALAN REMZİ ARKIN, ARADAN GEÇEN 66 YILA RAĞMEN MESLEĞİNDEN KOPMADI

ADANA'DA 14 YAŞINDA BERBER ÇIRAĞI OLARAK ELİNE İLK KEZ MAKASI ALAN REMZİ ARKIN, ARADAN GEÇEN 66...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati
2
Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü
3
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor
4
Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu
5
Eskişehir'de Pazar Sabahı Yoğun Sis: Tramvaylar Beyaz Tüle Büründü
6
Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi
7
Sivas'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Hayvancılar Zorlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları