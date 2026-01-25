Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

90 araç, 120 personel ile aralıksız çalışma devam ediyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan 67 köy yolu için açma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kar yağışından itibaren kapalı yolların açılması amacıyla 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şu anda toplam 67 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

