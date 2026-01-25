Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

Elazığ'da etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolunu açma çalışmaları, Elazığ İl Özel İdaresi'nin 90 araç ve 120 personelle aralıksız sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:24
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

90 araç, 120 personel ile aralıksız çalışma devam ediyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan 67 köy yolu için açma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kar yağışından itibaren kapalı yolların açılması amacıyla 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şu anda toplam 67 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'DA KAPANAN 67 KÖY YOLUNU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ELAZIĞ'DA KAPANAN 67 KÖY YOLUNU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

