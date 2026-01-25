Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi

Uzundere'de İHA muhabirinin 1700 rakımda çektiği görüntülerde nadir görülen sakallı akbaba dronla yan yana uçarak eşsiz kareler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:26
Uzundere'de nadir doğa görüntüleri havadan kaydedildi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, İHA muhabiri tarafından 1700 rakımda yapılan doğa çekimleri sırasında nadir görülen sakallı akbaba dron kamerasına yansıdı.

Yırtıcı kuş türleri arasında en büyüklerden biri olan sakallı akbabanın, drondan kaçmaması dikkat çekti. Akbaba, herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden bir süre dronla yan yana uçarak eşsiz görüntüler oluşturdu.

Ortaya çıkan kareler, bölgenin zengin yaban hayatını ve Uzundere’nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

