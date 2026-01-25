Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu

Palandöken Kayak Merkezi, 2025-2026 yarıyıl tatilinde otel dolulukları %90'a ulaşırken, kar kalınlığı 2 metreyi aşan pistlerde yediden yetmişe kayak coşkusu yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:15
Oteller %90 doluluk, kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yaşanan yoğunluk, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte zirveye ulaştı.

Merkezde otellerin doluluk oranları %90 seviyelerine çıkarken, yediden yetmişe ziyaretçiler kartopu, kızak ve kayak aktiviteleriyle kışın tadını çıkarıyor.

Hafta sonunda pistlere çıkan kayak severler, pist kenarında kurulan ocakta hazırlanan cağ kebabı ile de lezzet molası verdi.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken'e farklı kentlerden gelen ziyaretçiler, dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip merkezde aileleriyle birlikte güvenli ve keyifli zaman geçiriyor.

Aileler ve çocuklar kızak keyfi yaparken, deneyimli sporcular pistlerde kayak yapmaya devam etti.

