Erzurum’da Sakallı Akbaba Drone ile Görüntülendi

Uzundere'de nadir doğa kareleri

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yapılan doğa çekimlerinde, nadir güzellikte bir an objektiflere yansıdı. İHA muhabiri Taner Sarı tarafından 1700 rakımda gerçekleştirilen drone çekimlerinde, bölgenin dikkat çeken yırtıcı kuşlarından Sakallı Akbaba görüntülendi.

Çekimlerde dikkat çeken unsur, akbabanın drone'dan kaçmaması oldu. Sakallı Akbaba, herhangi bir saldırgan tavır sergilemeyip bir süre drone ile yan yana uçarak eşsiz kareler oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin zengin yaban hayatını ve Uzundere'nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür karşılaşmalar, bölgedeki ekolojik çeşitliliğin ve koruma öneminin altını çiziyor.

Görüntüler, hem doğa tutkunları hem de fotoğrafçılar için önemli bir referans niteliği taşıyor ve Uzundere'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

