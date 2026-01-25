Erzurum’da Sakallı Akbaba Drone ile Görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 1700 rakımda İHA muhabiri Taner Sarı'nın drone çekimlerinde nadir görülen Sakallı Akbaba drone ile yan yana uçarak görüntülendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:13
Erzurum’da Sakallı Akbaba Drone ile Görüntülendi

Erzurum’da Sakallı Akbaba Drone ile Görüntülendi

Uzundere'de nadir doğa kareleri

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yapılan doğa çekimlerinde, nadir güzellikte bir an objektiflere yansıdı. İHA muhabiri Taner Sarı tarafından 1700 rakımda gerçekleştirilen drone çekimlerinde, bölgenin dikkat çeken yırtıcı kuşlarından Sakallı Akbaba görüntülendi.

Çekimlerde dikkat çeken unsur, akbabanın drone'dan kaçmaması oldu. Sakallı Akbaba, herhangi bir saldırgan tavır sergilemeyip bir süre drone ile yan yana uçarak eşsiz kareler oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin zengin yaban hayatını ve Uzundere'nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür karşılaşmalar, bölgedeki ekolojik çeşitliliğin ve koruma öneminin altını çiziyor.

Görüntüler, hem doğa tutkunları hem de fotoğrafçılar için önemli bir referans niteliği taşıyor ve Uzundere'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Erzurum’da sakallı akbaba böyle görüntülendi

Erzurum’da sakallı akbaba böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati
2
Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü
3
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor
4
Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu
5
Eskişehir'de Pazar Sabahı Yoğun Sis: Tramvaylar Beyaz Tüle Büründü
6
Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi
7
Sivas'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Hayvancılar Zorlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları