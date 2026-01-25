Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü

Başkentliler doğayla iç içe bir rota tercih etti

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Işık Dağı eteklerindeki Karagöl Jeositi, yoğun kar yağışıyla beyaza bürünerek başkentlilerin yeni kış rotası oldu.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki yaylalar ve göl çevresi, temiz havası ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretler ile çadır ve karavan kampları için cazip seçenek sunuyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Uludağ yerine Işık Dağı’nı tercih etti.

Kamp tutkunları göl çevresinde karavanla konaklarken, kimileri çadır kurdu. Bölge dron ile görüntülendi; etrafı karla kaplı dağlar ve çeşitli ağaçlarla çevrili Karagöl’de kış mevsimi eşsiz manzaralar oluşturdu.

"Uludağ yerine Işık Dağı’nı görmeleri lazım"

Şehrin stresinden uzaklaşmak için Işık Dağı’na geldiklerini söyleyen Serkan Çetin, "Malum okullar da tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Ben buraya yaz aylarında da geliyorum. Yaz aylarında çevreyi çok kirli bırakıyorlar. Her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Ben yeri geliyor burada çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Bu kar örtüsünde görünmüyor ama yazın bu durum çok oluyor. Işık Dağı Ankara’ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı’nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer" dedi.

ANKARA'NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE BULUNAN IŞIK DAĞI ETEKLERİNDEKİ KARAGÖL JEOSİTİ, KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KIŞ TATİLİNİ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇİRMEK İSTEYEN BAŞKENTLİLERİN YENİ ADRESİ ULUDAĞ YERİNE IŞIK DAĞI OLDU.