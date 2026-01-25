Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklendiğini bildirerek eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:10
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati

Buzlanma ve Don Uyarısı: Bölge Genelinde Sis ve Çığ Riski

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden itibaren pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerden Kritik Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatarak, Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir dediler.

Vatandaşların ve kurumların ulaşım, tarım ve kırsal alanlarda oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri alması, yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerini takip etmesi önem taşıyor.

BÖLGE GENELİNDE HAVANIN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEĞİ, BUZLANMA VE DON OLAYI İLE BİRLİKTE SABAH...

BÖLGE GENELİNDE HAVANIN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEĞİ, BUZLANMA VE DON OLAYI İLE BİRLİKTE SABAH VE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN PUS VE YER YER SİS HADİSESİ GÖRÜLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati
2
Kış Tatilinde Alternatif: Uludağ Yerine Işık Dağı'nın Karagölü
3
Elazığ'da Karla Mücadele: 67 Köy Yolunun Açılması Sürüyor
4
Palandöken'de Yarıyıl Tatiliyle Kayak Coşkusu
5
Eskişehir'de Pazar Sabahı Yoğun Sis: Tramvaylar Beyaz Tüle Büründü
6
Erzurum'da 1700 Rakımda Sakallı Akbaba Dronla Görüntülendi
7
Sivas'ta Kar 2 Metreyi Aştı: Hayvancılar Zorlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları