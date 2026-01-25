Buzlanma ve Don Uyarısı — Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sis ve Çığ Dikkati

Buzlanma ve Don Uyarısı: Bölge Genelinde Sis ve Çığ Riski

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden itibaren pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerden Kritik Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatarak, Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir dediler.

Vatandaşların ve kurumların ulaşım, tarım ve kırsal alanlarda oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri alması, yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerini takip etmesi önem taşıyor.

