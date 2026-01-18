Adana’nın 'Sibiryası' Tufanbeyli Bu Gece Eksi 22 ile Donacak

Meteoroloji Tufanbeyli için sert soğuk uyarısı yaptı; bu gece sıcaklık eksi 22'ye düşecek, don ve buzlanma riski artıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:38
Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası şiddetini artırıyor. Bu gece sıcaklığın eksi 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Hava Tahmini

Meteoroloji kaynaklarından alınan verilere göre ilçede gece sıcaklıkları bu gece eksi 22 dereceye kadar gerileyecek. Gündüz saatlerindeki sıcaklıklar ise yaklaşık eksi 7 derece civarında seyredecek. Soğuk hava etkisini hafta boyunca sürdürecek.

Pazartesi günü gündüz sıcaklığının eksi 8, gece ise eksi 14 derece olması bekleniyor. Salı günü gündüz eksi 7, gece eksi 19 derece ölçülecek. Çarşamba günü gündüz sıcaklığı eksi 2 dereceye yükselirken, gece yeniden eksi 18 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji verilerine göre Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında kısmi bir artış yaşanacak; Perşembe günü gündüz eksi 2, gece ise eksi 9 derece öngörülüyor.

Yetkililerden Uyarı

Uzmanlar, özellikle zirai don, buzlanma, ulaşımda aksamalar ve donma tehlikesine dikkat çekiyor. Yetkililer başta sürücüler, çiftçiler ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

