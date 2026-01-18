Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Ziyarette İş Yerleri Tek Tek Gezildi

İlçe çarşısında gerçekleşen ziyarette iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Kılıç, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafla Sohbet ve Beklentiler

Ziyaret sırasında esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Kılıç, esnafın karşılaştığı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı. Yerel ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Kılıç, kamu kurumları ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Devam Eden İletişim

Esnaf, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Kılıç’a teşekkür etti. Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin, ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

