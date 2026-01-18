Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti

Kaymakam Kübra Baka Kılıç, Ağrı Taşlıçay ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi; ziyaretlerin düzenli olarak süreceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:11
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Ziyarette İş Yerleri Tek Tek Gezildi

İlçe çarşısında gerçekleşen ziyarette iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Kılıç, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafla Sohbet ve Beklentiler

Ziyaret sırasında esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Kılıç, esnafın karşılaştığı sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı. Yerel ekonominin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Kılıç, kamu kurumları ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Devam Eden İletişim

Esnaf, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Kılıç’a teşekkür etti. Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin, ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

