Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı

İstanbul Kartal'da gece başlayan kar yağışı kısa süreli ve yer yer yoğun şekilde etkili oldu; Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de araçlar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:29
İstanbul'da aralıklı kar devam etti

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerle birlikte kent merkezinde de etkisini hissettirdi.

Kartal’da kaydedilen görüntülerde, özellikle Kartal Soğanlık Yeni Mahalle civarında karın kısa süreli ve yer yer yoğun şekilde yağdığı görüldü. Yağış sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Anadolu Yakası’nın yüksek kesimleri başta olmak üzere bazı bölgelerde etkisini artıran kar, kent merkezinde zaman zaman aniden bastırdı. Yoğun yağış sırasında cadde ve sokaklardaki araçlar beyaza büründü.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sürücülerin trafikte dikkatli şekilde ilerlediği gözlendi.

