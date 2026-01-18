BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği — Çetin Ayvalık Konuştu

BŞEÜ Kariyer Merkezi ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:19
BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği — Çetin Ayvalık Konuştu

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen kariyer etkinliğine Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık konuk oldu.

Etkinlikte ele alınan konular

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda İl Müdürü Çetin Ayvalık, fakülte öğrencilerinin mezuniyet sonrası süreçlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ve özel sektördeki kariyer olanaklarına ilişkin önemli noktaları paylaştı. Konuşmasında bakanlığın proje odaklı desteklerine dikkat çeken Ayvalık, mezunların istihdam süreçleri hakkında kademe kademe bilgilendirmeler yaptı.

Program akışı ve kapanış

Etkinliğe Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ve akademisyenler de katıldı. Soru-cevap bölümünün ardından program, öğrencilerin İl Müdürü Çetin Ayvalık'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.

Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlaması ve istihdam seçenekleri hakkında bilgilendirilmelerine katkı sağladı.

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE KARİYER ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE KARİYER ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE KARİYER ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları