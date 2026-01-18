BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği — Çetin Ayvalık Konuştu

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen kariyer etkinliğine Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık konuk oldu.

Etkinlikte ele alınan konular

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda İl Müdürü Çetin Ayvalık, fakülte öğrencilerinin mezuniyet sonrası süreçlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ve özel sektördeki kariyer olanaklarına ilişkin önemli noktaları paylaştı. Konuşmasında bakanlığın proje odaklı desteklerine dikkat çeken Ayvalık, mezunların istihdam süreçleri hakkında kademe kademe bilgilendirmeler yaptı.

Program akışı ve kapanış

Etkinliğe Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ve akademisyenler de katıldı. Soru-cevap bölümünün ardından program, öğrencilerin İl Müdürü Çetin Ayvalık'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu.

Etkinlik, öğrencilerin kariyer planlaması ve istihdam seçenekleri hakkında bilgilendirilmelerine katkı sağladı.

