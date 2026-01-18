Karabük'te Kar: 109 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre kent genelinde toplam 109 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 7 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı, 16 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçelere göre kapalı köy yolu sayıları kayıtlarında Eflani’de 52, Ovacık’ta 15, Safranbolu’da 20 ve Yenice’de 15 olarak yer aldı.

Merkez ve Eskipazar ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığı öğrenildi. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

