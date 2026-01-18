Karabük'te Kar: 109 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te etkili kar yağışı sonucu 109 köy yolu ulaşıma kapandı; 7 yol açıldı, 16'sında çalışmalar sürüyor, ekipler iş makineleriyle aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:01
Karabük'te Kar: 109 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te Kar: 109 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre kent genelinde toplam 109 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 7 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı, 16 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçelere göre kapalı köy yolu sayıları kayıtlarında Eflani’de 52, Ovacık’ta 15, Safranbolu’da 20 ve Yenice’de 15 olarak yer aldı.

Merkez ve Eskipazar ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığı öğrenildi. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDE ÇOK SAYIDA KÖY YOLU ULAŞIMA...

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDE ÇOK SAYIDA KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

İL ÖZEL İDARESİNDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE KENT GENELİNDE TOPLAM 109 KÖY YOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları