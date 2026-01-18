Akçakoca'da Karadeniz Fırtınası: Dalga Boyu 4 Metreye Ulaştı

Akçakoca'da etkili fırtına nedeniyle Karadeniz'de dalga boyu 4 metreye kadar çıktı; balıkçılar limanda teknelerini güvene aldı, kıyıda ağaç ve tabelalar sallandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:36
Akçakoca'da Karadeniz Fırtınası: Dalga Boyu 4 Metreye Ulaştı

Akçakoca'da Karadeniz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, Karadeniz’de büyük dalgalanmaya neden oldu.

Denizde etkiler: Dalga boyu 4 metre

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle denizdeki dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi. Zaman zaman dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşarak sahil boyunca etkisini gösterdi.

Balıkçılar limana sığındı, tekneler bağlandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, güvenlik amacıyla barınaklara sığındı ve limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı. Alınan bu önlemlerle olası zararların önüne geçilmeye çalışıldı.

Kent merkezinde yaşam zorlaştı

Kent merkezinde vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte güçlük yaşadı. Sokaklarda ağaçlar, bayraklar ve tabelalarda belirgin sallanmalar meydana geldi.

