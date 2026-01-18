AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, sahadaki dinamizm ve yerel yönetimlerin katkıları kapsamlı şekilde ele alındı.

İstişare ve teşkilat vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, toplantıya ilişkin değerlendirmelerinde istişare kültürünün teşkilat açısından önemine dikkat çekti.

Ölmeztoprak, toplantıların sadece değerlendirme zemini olmadığını belirterek, "Bu toplantılar, teşkilatlarımız için aynı zamanda bir istikamet tazeleme vesilesidir. Şehirlerimizin ihtiyaçlarını doğru okumak ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık üretebilmek adına son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Ölmeztoprak ayrıca, "Malatya’mız için istişareyi ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Mahalle bazlı çalışmalar ve saha değerlendirmesi

Toplantıda teşkilat yapısının sahadaki hareketliliği, mahalle bazlı yürütülen çalışmalar ve vatandaşla kurulan doğrudan temas detaylı şekilde ele alındı. Yerel yönetimlerin sürece sunduğu katkılar değerlendirilirken, sahadan gelen geri bildirimlerin politika üretme noktasında yol gösterici olduğu vurgulandı.

Ölmeztoprak, "Teşkilatlarımızın sahadaki dinamizmi, vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ve yerel yönetimlerimizin bu sürece verdiği destek, Malatya’mız adına önemli bir sinerji oluşturuyor" dedi.

Belediye ziyareti ve yeniden yapılanma

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaret edildi. Ziyarette belediye hizmetleri, şehrin öncelikli ihtiyaçları ve deprem sonrası yeniden yapılanma süreci kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin konuşan Ölmeztoprak, "Şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde belediyecilik hizmetlerinin sahadaki karşılığını, ihtiyaçları ve çözüm yollarını ele aldık. Malatya’mız için atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak akılla çalışma kararlılığı

Ölmeztoprak, toplantının Malatya adına hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ayrıca Mustafa Demir'in değerlendirmelerinin yol gösterici olduğunu belirtti.

Toplantı ve ziyaretlerin, teşkilat, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki uyumu güçlendirdiğini vurgulayan Ölmeztoprak, "Malatya’mız için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK PARTİ MALATYA İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI, SAHADAKİ DİNAMİZM VE YEREL YÖNETİMLERİN KATKILARI ELE ALINDI. AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, "MALATYA’MIZ İÇİN İSTİŞAREYİ VE ORTAK AKLI ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.