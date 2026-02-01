Adapazarı'nda Antika Kafe: Kapısından Giren Geçmişe Gidiyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, farklı dönemlere ait asırlık antika eşyalarla dekore edilen bir kafe, ziyaretçilerine geçmişi yaşatan bir atmosfer sunuyor.

Konsept ve sergilenen eserler

İşletme, fotoğraf makineleri, kılıç, gürz, tüfek ve piyano gibi farklı kültürlere ait antika objeleri sergileyerek müşterilerine tarih kokan bir ortam sağlıyor. Mekânın konsepti özellikle tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

Kafe sahibi ve fikir başlangıcı

İşletmeci Volkan Ötünç, kafeyi açma fikrini bir günde düşündüğünü ve antika tutkusunu ticari bir girişimle birleştirmeye karar verdiğini aktardı. Ötünç, süreci şöyle özetledi: "Açıkçası çok düşünmedim, bir gün içinde karar verdim. Sonra gelişmeler birbirini takip etti ve burası oldu iyi ki de oldu. İnsanlarda sevdi, bu da beni mutlu etti."

Koleksiyonerlik anlayışı

Ötünç, koleksiyonerlik yaklaşımını ve seçtiği eserlerde aradığı özellikleri ayrıntılarıyla anlattı: "Ben koleksiyoner olarak hiçbir zaman tek bir kültür ve obje üzerine yoğunlaşmadım. Benim için önemli olan bu eşyanın gerçekten antika olması, bir duygusu ve yaşanmışlığı olmasıydı. ... Objenin el işçiliği olması, yıpranması, yaşanmışlığı olması gerekiyor. Bunların hepsi olduğu zaman onlara antika diyebiliriz. Toprak altı eserler antika değil tarihi eserdir ve yeri müzelerdir bunları insanların öğrenmesi gerekiyor çünkü oralarda daha iyi saklanıyor ve korunuyor. Bizde bulunan askeri araçlardan orijinal olanlarda var yasal kurallara uygun şekilde olarak."

En eski eşya: Piyano

Kafedeki en eski eşyanın bir piyano olduğunu belirten Ötünç, piyanoya dair şu bilgileri paylaştı: "Piyanomuzun içinde bir soğuk damgası var ve 1699 yılına ait olduğu, markası ve menşeisi yazıyor. Yılı için üretim yılımı yoksa firmanın kuruluş yılı mı tam bilmiyoruz. Eğer üretim yılıysa 326 yaşında bir piyanoya sahibiz, bu da bizim için çok değerli. ... Piyanomuz kullanılabilir halde. ... Yaşından dolayı eksiklikleri var ama buna rağmen hala çalışır halde. Onların da bir ruhu var onlara da iyi davranmak, bakmak gerekiyor."

Ziyaretçi yorumları

56 yaşındaki Necmiye Alemdar, arkadaşıyla geldiğini belirterek mekânı beğendiğini söyledi: "Çok değişik eşyalar var. Eski eşyaları değerlendirmişler, çok güzel olmuş. Kahve içtik, içimiz açıldı. Çok sevdik, hoş sohbet ettik."

19 yaşındaki öğrenci Yaren Fındık ise arkadaşlarıyla farklı bir kafe arayışını burada sonlandırdıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla beraber farklı bir kafe ararken burayı keşfettik. İçindeki antik eşyalar çok ilgimizi çekti. Her yerde fotoğraf çekilme yerleri var, ışıklandırmalardan dolayı da çok iyi çıkıyor. Çok beğendiğimiz bir kafe oldu, artık sık sık geliriz" ifadelerini kullandı.

Bu kafenin kapısından giren geçmişe gidiyor