Gölbaşı’nda Jandarma 24 Saat Görevde: Yenişehir Deprem Konutlarında Güvenlik

Adıyaman Gölbaşı Yenişehir deprem konutlarında Jandarma Asayiş ve Komando ekipleri, kar-kış demeden 24 saat devriye yaparak vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:48
Asayiş ve Komando ekipleri devriyeyi yoğunlaştırdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yenişehir deprem konutları bölgesinde Jandarma Asayiş ve Komando ekipleri güvenlik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kar, kış, gece ve gündüz demeden görev yapan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için bölgede devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Deprem sonrası inşa edilen yeni yaşam alanlarında güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla 24 saat görev başında bulunuyor.

Vatandaşlar, jandarmanın özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Her şartta yanımızda olduklarını görmek bize güven veriyor" ifadelerini kullandı.

