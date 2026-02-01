Germencik'te AFAD Kriz Merkezi Toplandı — Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kaymakam Sultan Doğru başkanlığında toplantı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı tarafından yapılan çok kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı sonrası Germencik’te İlçe AFAD Kriz Merkezi toplandı. Toplantıya Germencik Kaymakamı Sultan Doğru başkanlık etti ve olası afet senaryolarına karşı hazırlıklar artırıldı.

Toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale planları ele alındı. Yetkililer, güçlü yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve benzeri risklere karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara, Meteoroloji ve resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları dikkate almaları çağrısı yapıldı; alınan tedbirlerin hızlı ve koordineli uygulanmasına vurgu yapıldı.

Germencik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "Meteroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı tarafından bildirilen ilimiz genelindeki çok kuvvetli yağış, sağanak yağış riski uyarısı kapsamında Kaymakam Sultan Doğru Başkanlığında ilçe Afad Kriz Merkezi toplandı" ifadeleri yer aldı.

