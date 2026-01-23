Adapazarı’nda Çay Ocağındaki Saklı 'Esnaf Müzesi' — 3 Bin Fotoğrafla Uzun Çarşı'nın Hafızası

Adapazarı’da çay ocağında saklı 'Esnaf Müzesi'

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 30 yıldır çay evi işleten bir esnaf, dükkânının duvarlarını adeta bir şehir müzesine dönüştürdü. Yarım asra yaklaşan meslek hayatı boyunca yolu dükkanından geçen yaklaşık 3 bin esnafın fotoğrafını çerçeveletip asan işletmeci, çarşının hafızasını duvarlarında yaşatıyor.

Restoranda gördüğü fotoğraftan dev koleksiyona

Uzun Çarşı’da hizmet veren Selahattin Ankıt, eşiyle gittiği yurt dışı gezisinde bir restoranda gördüğü fotoğraftan esinlenerek 17 yıl önce bu geleneğe başladı. Dükkanın duvarlarını kaplayacak şekilde her santimetreyi fotoğraflarla dolduran Ankıt, aralarında hayatını kaybeden eski esnaflardan bugün hâlâ çarşıda çalışan ustalara kadar binlerce yüz barındıran bir koleksiyon oluşturdu.

Ankıt, yıllar içinde biriktirdiği fotoğrafların sayısını anlatırken, 'Eşimle beraber köftecide yemek yerken bir resim gördüm. Ona istinaden çay ocağıma yavaş yavaş esnafın, arkadaşın, eş dostun resimlerini astım' diyerek, en eski fotoğrafının 17 senelik bir esnaf fotoğrafı olduğunu belirtti. Talep arttıkça koleksiyonu genişlettiklerini, dükkân metrekaresinin sınırlı olması nedeniyle ancak bu kadarını asabildiklerini ve isteyen herkesin fotoğrafını kabul ettiğini söyledi. Ankıt, koleksiyonda yaklaşık 3 bin – 3 bin 500 fotoğraf bulunduğunu aktardı.

Çay ve fotoğraf tutkusu: Çarşının kültürünü yaşatmak

Ankıt, çay ve fotoğrafın hayatındaki önemine değinerek, çay işinin kendisi için bir tutku olduğunu ve çocukluğundan beri çay servisi yaptığını ifade etti. 'Çay ve fotoğraf hastalığım var' sözleriyle duygusunu özetleyen işletmeci, çayı düzgün yapmaya özen gösterdiğini ve kahve ile çayının meşhur olduğunu belirtti.

Ayrıca, dükkânda özel bir masayı yakından sevdiği ağabeyi İbrahim'e ayırdığını, gelenlerin o masaya oturduğunu ve böyle küçük ritüellerle çarşı kültürünü canlı tuttuklarını aktardı. Ankıt, 'Çarşımıza renk kattığını biliyorum. Çay ocakları yavaş yavaş tükeniyor ama biz bunu resimlerle gelen tebrikler ile yaşatmaya çalışıyoruz' diyerek koleksiyonun amacını özetledi. Duvarlarda fotoğrafı olanlardan hayatını kaybedenlere ise fotoğraflarının üzerine 'Vefat' notu yazdığını söyledi.

Çay ocağında gizlenmiş ‘Esnaf Müzesi’