Antalya'da 22 Ocak Su Baskınları: Büyükşehir Kumluca, Kaş ve Serik'te Hasar Tespiti Başlattı

Antalya Büyükşehir, 22 Ocak'ta Kumluca, Kaş ve Serik'te etkili yağış sonrası seralar ve evlerde hasar tespiti yapıyor; ekipler vatandaşlara destek sağlamak için seferber.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:11
Antalya'da 22 Ocak Su Baskınları: Büyükşehir Kumluca, Kaş ve Serik'te Hasar Tespiti Başlattı

Antalya'da 22 Ocak su baskınlarının izleri: Büyükşehir hasar tespiti başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak akşamı Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerini etkileyen şiddetli yağış sonrası oluşan su baskınlarında zarar gören seralar ve evlerde hasar tespiti çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için gerekli destekleri sağlayacak şekilde harekete geçti.

Hasar tespit çalışmaları yerinde yürütülüyor

Oluşan selin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilgili bölgelerde saha incelemelerine başladı. Kumluca, Kaş ve Serik başta olmak üzere etkilenen bölgelerde seralar ve konutlarda meydana gelen zararlar uzman ekipler tarafından yerinde değerlendiriliyor.

Tarımda önemli kayıplar: Seralar su altında kaldı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, örtü altı üretimin yoğun olduğu ilçelerde çok sayıda seranın su altında kaldığı ve üretime yönelik ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Hasarın boyutu ekiplerce kayda alınıyor ve çiftçilere yönelik destek adımları planlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de sahaya gelerek evlerde oluşan zararları yerinde inceledi. Ulutekin, yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm ekiplerin seferber edildiğini ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici ise yapılan tespitlerle ilgili şunları söyledi: "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak çiftçilerimizin yanındayız. Hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz Yaşanan sel felaketinden Antalya’nın birçok ilçesi etkilendi. Kaş, Kumluca, Serik başta olmak üzere pek çok ilçede hasar tespit çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bundan sonra benzer afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz"

Belediye yetkilileri, zarar gören vatandaşlara yönelik destek ve iyileştirme çalışmalarının hızla sürdürüleceğini bildirdi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜN GECE SAATLERİNDE KUMLUCA, KAŞ VE SERİK İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜN GECE SAATLERİNDE KUMLUCA, KAŞ VE SERİK İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASINDA OLUŞAN SELDE ZARAR GÖREN SERALAR VE EVLERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ NOKTASINDA HIZLA HAREKET EDEREK, GEREKLİ DESTEKLERİ YAPACAK.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜN GECE SAATLERİNDE KUMLUCA, KAŞ VE SERİK İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova’da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan Kar Tünelleri
2
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni
3
Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti
4
Yüksekova'da Kar ve Sis Uçak Seferlerini Durdurdu
5
Batman'da Kar Altındaki Yaban Hayatına Yem Desteği
6
Bakan Tekin'den Kütahya'da Başörtüsü ve İBB Kreşleri Açıklaması
7
Batman’da Yoğun Kar: Kardan Adamlar Kentin Simgesi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları