Antalya'da 22 Ocak Su Baskınları: Büyükşehir Kumluca, Kaş ve Serik'te Hasar Tespiti Başlattı

Antalya'da 22 Ocak su baskınlarının izleri: Büyükşehir hasar tespiti başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak akşamı Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerini etkileyen şiddetli yağış sonrası oluşan su baskınlarında zarar gören seralar ve evlerde hasar tespiti çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için gerekli destekleri sağlayacak şekilde harekete geçti.

Hasar tespit çalışmaları yerinde yürütülüyor

Oluşan selin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilgili bölgelerde saha incelemelerine başladı. Kumluca, Kaş ve Serik başta olmak üzere etkilenen bölgelerde seralar ve konutlarda meydana gelen zararlar uzman ekipler tarafından yerinde değerlendiriliyor.

Tarımda önemli kayıplar: Seralar su altında kaldı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, örtü altı üretimin yoğun olduğu ilçelerde çok sayıda seranın su altında kaldığı ve üretime yönelik ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Hasarın boyutu ekiplerce kayda alınıyor ve çiftçilere yönelik destek adımları planlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de sahaya gelerek evlerde oluşan zararları yerinde inceledi. Ulutekin, yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm ekiplerin seferber edildiğini ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici ise yapılan tespitlerle ilgili şunları söyledi: "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri olarak çiftçilerimizin yanındayız. Hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz Yaşanan sel felaketinden Antalya’nın birçok ilçesi etkilendi. Kaş, Kumluca, Serik başta olmak üzere pek çok ilçede hasar tespit çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bundan sonra benzer afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz"

Belediye yetkilileri, zarar gören vatandaşlara yönelik destek ve iyileştirme çalışmalarının hızla sürdürüleceğini bildirdi.

