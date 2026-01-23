Başiskele'de Rota Optimizasyonuyla %22 Yakıt Tasarrufu

Başiskele Belediyesi, CBS ve araç takip verileriyle yapılan rota optimizasyonu ile çöp toplamada %22 yakıt, %30 zaman tasarrufu sağladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:14
Temizlik hizmetlerinde verimlilik artırıldı

Başiskele Belediyesi, evsel atık toplama hizmetlerinde yaptığı rota optimizasyonu çalışmasıyla önemli ölçüde tasarruf sağladı. İlçenin artan nüfusu ve atık miktarı dikkate alınarak temizlik hizmetleri altyapısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve araç takip verileri ışığında mevcut güzergahlar yeniden analiz edildi.

Analiz sonucunda daha kısa ve dengeli yeni güzergahlar oluşturuldu. Yeni sistem sayesinde çöp toplama araçlarının katettiği mesafede %25 azalma kaydedildi; atık toplama süresinde %30 ve yakıt tüketiminde ise %22 tasarruf sağlandığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmanın hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Çalışma ayrıca akademik literatürde de yer buldu. Proje, "Yerel Yönetimlerde Evsel Katı Atık Toplama Rotalarının Optimizasyonu: Başiskele Belediyesi Örneği" başlığıyla 13. Uluslararası Azerbaycan Fen, Mühendislik, Matematik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde yayımlanarak uluslararası platformda paylaşıldı.

