Adilcevaz'da Kartpostallık Kış: 'Cevizler Diyarı' Karla Büyülendi

Adilcevaz'da kartpostallık kış manzarası

Bitlis'in 'cevizler diyarı' Adilcevaz ilçesi, etkili kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Aydınlatmaların sıcak ışığı altında parlayan kar taneleri, ilçeye masalsı bir hava kattı. Caddeler, parklar ve sahil kesimi beyaz örtüyle kaplanarak adeta tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ve görüntülerin ilgi odağı olması

Vatandaşlar bu benzersiz anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan manzaralar sosyal medyada ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi gördü. Doğal güzellikleri ve ceviz ağaçlarıyla bilinen Adilcevaz, kış mevsiminde de kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Yetkililerden uyarı ve çalışmalar

Yetkililer, kar yağışının ulaşımda olumsuzluk oluşturmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İlçe merkezinde yürütülen kar temizleme ve güvenlik önlemleriyle olumsuzlukların en aza indirilmesi hedefleniyor.

