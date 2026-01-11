Adıyaman Besni'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Adıyaman Besni'de artan kar yağışı ve yoğun sis, trafikte zorluk ve görüş mesafesinde düşüşe yol açtı; yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:46
Adıyaman Besni'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Adıyaman Besni'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın seyri ve etkileri

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sis ve görüş mesafesi

Sabah saatlerinde ise yoğun sisle birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Adıyaman’da kar yağışı etkisini artırdı

Adıyaman’da kar yağışı etkisini artırdı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Besni'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı
2
Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi 112 Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
3
Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs
4
Kocaeli'de 4 bin Ücretsiz Hasta Karyolası Sağlandı — 2025
5
Ergan Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Erzincan'da Renkli Görüntüler
6
Gaziantep Jandarması 2025'te 18 bin 409 Kadına KADES Yükledi
7
Erzincan'da Kar ve Tipi: 328 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları