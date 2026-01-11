Adıyaman Besni'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Adıyaman Besni'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın seyri ve etkileri

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sis ve görüş mesafesi

Sabah saatlerinde ise yoğun sisle birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

