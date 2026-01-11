MUSKİ 24 Saat Yağmur Mesaisinde: Muğla'da Taşkın Önlemleri

MUSKİ ekipleri Muğla genelinde mazgal, ızgara ve dere ağızlarında 24 saat temizlik yapıyor; amaç su baskını ve can-mal kaybını önlemek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:56
MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Muğla genelinde devam eden sağanak yağışlar nedeniyle muhtemel su baskını, taşkın ve mazgalların tıkanmasını önlemek amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, özellikle tıkanma riski bulunan mazgal, ızgara, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor; hedef günlük yaşamı olumsuz etkileyecek su baskınlarının önlenmesi.

"İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan yoğun yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilememesi amacıyla saha çalışmalarımız aralıksız sürdürülmüştür. Ekiplerimiz, özellikle tıkanma riski bulunan mazgal, ızgara, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın, yağışların yol açabileceği su baskınlarının önlenmesi ve can ile mal kayıplarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik hassasiyeti doğrultusunda, çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir" denildi.

