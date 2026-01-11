Kıyıcak Mahallesi Kavaklıdere Sokak’ta Çamur İsyanı — Çığlığımızı Duyun

Ereğli Kıyıcak Mahallesi Kavaklıdere Sokak sakinleri, ağır tonajlı kamyonların yolunda her yağmur sonrası oluşan çamur nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere seslendi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:23
Yaklaşık 50 hanenin kullandığı yol her yağmur sonrası balçığa dönüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi Kavaklıdere Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, ağır tonajlı kamyonların kullandığı yolun her yağış sonrası çamur deryasına döndüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Yaklaşık 50 hanenin kullandığı Kavaklıdere Sokak’ta araçların balçıktan geçemediğini, yayaların ise yolu kullanamaz hâle geldiğini ifade eden mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin yıllardır sürdüğünü söyledi.

Kavaklıdere Sokak sakinlerinden Muharrem Çelik, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Yaklaşık 50 evin kullandığı sokağımızdaki yol, her yağmurdan sonra çamur deryası haline geliyor. Adeta balçık içinde yürüyoruz. Ereğli Belediyesi yetkililerine durumu defalarca ilettik. OSB yoluna bakım yapılıyor ancak ağır tonajlı kamyonlar yüzünden bizim sokak yine çamur ve balçık haline geliyor. Birkaç yıldır bu yol böyle. Bu yolu uzaylılar mı yapacak? Kimin alanına giriyorsa gelip yapsın."

Çelik, yaşanan sorunu fotoğraflarla belgeleyerek her yere, milletvekillerine kadar gönderdiklerini belirterek, "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz de insanız. Fındık bahçelerimize giderken dizlerimize kadar çamura batıyoruz. Bu çileyi çekmek istemiyoruz. Herkesin yolu nasıl yapılıyorsa bizim yolumuz da öyle yapılsın. Yetkilileri yolumuzu yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, Kavaklıdere Sokak’taki yolun bir an önce yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

