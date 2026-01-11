Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını

Manisa'nın Demirci ilçesi merkezinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Aileleriyle birlikte yaylalara çıkan vatandaşlar, karda eğlenerek kışın tadını çıkardı.

Yaylalarda kış eğlencesi

1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi başta olmak üzere Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezi'ne akın etti. Ziyaretçiler çocuklarıyla kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve kızaklarla kaydı. Birçok aile Sarıçayır Kır Lokantası'nda kahvaltı ederek beyaza bürünmüş doğa manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Hizmet ve ulaşım çalışmaları

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır mevkiine ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmadı.

Görüntüler ve uyarılar

Dronla havadan görüntülenen kar manzarası; Sarıçayır'daki bungalovlar, beyaza bürünen yaylalar ve kar topu oynayan çocuklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yetkililer, kar yağışının yüksek kesimlerde akşam da etkili olacağını belirterek, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları noktasında uyardı.

