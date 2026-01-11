Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda

Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor-Anadolu Üniversitesi maçının ardından kulüp yetkilileri tarafından uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:19
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda

Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ilimizden ayrılmadan önce TFF 3. Lig 4. Grup’ta oynanan Eskişehirspor - Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını yerinde izledi.

Maçın sonunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Vali Aksoy’a şehre ve takıma verdiği destekler için teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Veda Ziyareti

Karşılaşma sonrasında Başkan Ulaş Entok, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek Vali Hüseyin Aksoy ile vedalaştı.

Vali Aksoy, görev süresi boyunca Eskişehirspor’un yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederken; kulüp yönetimi de Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, ESKİŞEHİRSPOR-ANADOLU...

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, ESKİŞEHİRSPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN TAKİP EDERKEN, MAÇ SONUNDA SİYAH-KIRMIZILI CAMİAYA VEDA ETTİ.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, ESKİŞEHİRSPOR-ANADOLU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
3
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
4
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu
5
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
6
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
7
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları