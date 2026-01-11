Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ilimizden ayrılmadan önce TFF 3. Lig 4. Grup’ta oynanan Eskişehirspor - Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını yerinde izledi.

Maçın sonunda Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Vali Aksoy’a şehre ve takıma verdiği destekler için teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Veda Ziyareti

Karşılaşma sonrasında Başkan Ulaş Entok, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek Vali Hüseyin Aksoy ile vedalaştı.

Vali Aksoy, görev süresi boyunca Eskişehirspor’un yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederken; kulüp yönetimi de Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi.

