Karadeniz Ereğli OSB Yolunda Göçük Oluştu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yolunda göçük meydana geldi. Göçen yol kesimi için ekipler tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yolunda geçtiğimiz günlerde asfalt çalışması yapıldı. Ancak son günlerde etkili olan kar yağışının ardından, yolun asfaltlanan bölümünde çatlamalar oluştu ve bu bölgede göçmeler meydana geldi.

Sürücünün açıklaması

Yolu her gün kullandığını belirten bir otomobil sürücüsü yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: "Yol asfaltın bulunduğu noktadan çatlamış ve yarık yarık olmuş. Yolun aşağıya doğru yaptığı baskı nedeniyle göçmeler oluştu. Bu duruma acil bir çözüm bulunmalı. Aksi halde kamyon ve tır ağır araçların yolun içine göçmesi ya da aşağıda kalması söz konusu olabilir. Bu da ciddi can kayıplarına yol açabilir."

Yetkili incelemesi

Yetkililerin göçük oluşan yol kesiminde inceleme yaptığı ve kalıcı çözüm için çalışma başlatmasının beklendiği bildirildi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BULUNAN EREĞLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOLUNDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. GÖÇEN YOL KESİMİ İÇİN EKİPLER TARAFINDAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI.