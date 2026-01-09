Adıyaman Çat Barajı'nın Yüzeyi Tamamen Buz Tuttu
Çelikhan'daki yüzen adalar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı’nın yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.
Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Çelikhan Çat Barajı, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksilere düşmesiyle dondu. Bölgedeki nadir doğa oluşumlarından biri olan yüzen adalar, donmuş göl yüzeyinde benzersiz manzaralar sundu.
Baraj yüzeyinin donması sonucu balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı ve kafeslerde sürdürülen alabalık üretimi buz tabakasının etkisiyle dikkat çekti. Ortaya çıkan fotoğraflar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan barajın donduğunu gören vatandaşlar, araçlarından inerek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
