Adıyaman Çat Barajı'nın Yüzeyi Tamamen Buz Tuttu

Adıyaman Çelikhan'daki yaklaşık 15 hektarlık Çat Barajı, kar yağışı ve soğuk nedeniyle tamamen dondu; tekneler ve alabalık kafesleri buzla kaplandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:04
Çelikhan'daki yüzen adalar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı’nın yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.

Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Çelikhan Çat Barajı, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksilere düşmesiyle dondu. Bölgedeki nadir doğa oluşumlarından biri olan yüzen adalar, donmuş göl yüzeyinde benzersiz manzaralar sundu.

Baraj yüzeyinin donması sonucu balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı ve kafeslerde sürdürülen alabalık üretimi buz tabakasının etkisiyle dikkat çekti. Ortaya çıkan fotoğraflar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan barajın donduğunu gören vatandaşlar, araçlarından inerek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları