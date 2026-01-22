Haliliye Belediyesi Kar Yağışına Hazır: Başkan Canpolat Ekiplerle Sahada

Başkan Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'da beklenen kar yağışı için Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri ekiplerinin 7/24 sahada olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:10
Haliliye Belediyesi Kar Yağışına Hazır: Başkan Canpolat Ekiplerle Sahada

Haliliye Belediyesi Kar Yağışına Hazır: Başkan Canpolat Ekiplerle Sahada

Saha çalışmalarında son durum

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi saha çalışmalarını yürüten belediye ekipleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Haliliye Belediyesi tüm tedbirleri aldı. Başkan Canpolat, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerle yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin ve tüm araç-ekipmanın hazır olduğunu belirten Canpolat, tüm birimlerin 7 gün 24 saat sahada olacağını vurguladı.

Başkan Canpolat'ın açıklaması: "Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerimizle birlikte tüm araç ve ekipmanlarımız hazır durumda. Şanlıurfa Valiliğimizin ve meteorolojinin yaptığı uyarılar doğrultusunda ekiplerimiz tam mesaiyle görev başında olacak. Vatandaşlarımızdan da resmi kurumlarımızın açıklamalarına dikkat etmelerini rica ediyorum. İnşallah karla mücadelede başarılı bir sınav vereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

Canpolat, açıklamasının sonunda sahada görev yapan tüm belediye personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HALİLİYE BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA HAZIR

HALİLİYE BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA HAZIR

HALİLİYE BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA HAZIR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları