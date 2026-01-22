Haliliye Belediyesi Kar Yağışına Hazır: Başkan Canpolat Ekiplerle Sahada

Saha çalışmalarında son durum

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi saha çalışmalarını yürüten belediye ekipleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Haliliye Belediyesi tüm tedbirleri aldı. Başkan Canpolat, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerle yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekiplerin ve tüm araç-ekipmanın hazır olduğunu belirten Canpolat, tüm birimlerin 7 gün 24 saat sahada olacağını vurguladı.

Başkan Canpolat'ın açıklaması: "Vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerimizle birlikte tüm araç ve ekipmanlarımız hazır durumda. Şanlıurfa Valiliğimizin ve meteorolojinin yaptığı uyarılar doğrultusunda ekiplerimiz tam mesaiyle görev başında olacak. Vatandaşlarımızdan da resmi kurumlarımızın açıklamalarına dikkat etmelerini rica ediyorum. İnşallah karla mücadelede başarılı bir sınav vereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

Canpolat, açıklamasının sonunda sahada görev yapan tüm belediye personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

HALİLİYE BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA HAZIR